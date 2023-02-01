Рязанская область вошла в число пяти регионов, где будет расширена система долговременного ухода

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области информирует о реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

С 1 января 2023 года Рязанская область вошла в число пяти субъектов Российской Федерации, на территории которых будет расширена система долговременного ухода. Она охватит гораздо большее количество людей с высокой степенью ограничения способности к самообслуживанию, чем ранее. Уже в этом году их количество увеличится с 1264 человек до 4562 человек. Все услуги по уходу будут предоставляться бесплатно. Кроме того, в рамках проекта в регионе планируется создать более 2,6 тыс. дополнительных рабочих мест. За счет средств федерального бюджета предполагается обучить по программе профессионального обучения около 3,5 тыс. помощников по уходу.

В целом за 5 лет реализации проекта в Рязанской области созданы службы помощников по уходу на дому и в стационарных организациях социального обслуживания, службы выдачи средств реабилитации, школы ухода, отделения дневного пребывания, единый координационный центр. Организована работа по поддержке граждан, осуществляющих уход. Более 230 человек трудоустроены в организации соцобслуживания. В рамках проекта 1505 чел. получают услуги, связанные с уходом, на дому, 4814 чел. получили средства реабилитации, 1659 чел. прошли обучение навыкам ухода.