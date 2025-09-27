Рязанская область среди лидеров по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Рязанская область среди лидеров в рейтинге внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

24 сентября в рамках форума «Интеллектуальные транспортные системы России» был представлен независимый рейтинг субъектов РФ по уровню внедрения ИТС. От Рязанской области на мероприятии участвовали представители региональной дирекции дорог.

Для реализации целей национального проекта «Инфраструктура для жизни» в регионе создаются комфортные условия для дорожного движения и внедряются эффективные ИТС. Обмен опытом и единые стандарты оценки помогают ускорить внедрение современных решений.

Целью создания рейтинга стало формирование единого информационного пространства, где регионы могут получать объективные данные о применении ИТС, находить решения и знакомиться с ключевыми игроками отрасли.

Рейтинг, представленный на форуме, показывает уровень готовности инфраструктуры и эффективность внедрения ИТС в регионах России. Также на площадке форума работала выставка передовых решений. Рязанская область, которая вошла в десятку лидеров рейтинга, заняла седьмое место среди всех регионов.