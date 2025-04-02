Рязанская область вошла в число лидеров по росту числа городов с благоприятной городской средой

Рязанская область по итогам 2024 года стала одним из лидеров по росту числа городов с благоприятной городской средой. Об этом сообщает телеграм-канал Правительства России.

Вопросы качества городской среды в регионах обсудили на заседании правительства РФ. Как отметил председатель правительства Михаил Мишустин, жители субъектов РФ активно участвуют в решении вопросов благоустройства, в том числе посредством всероссийского голосования по выбору таких объектов.

Для оценки эффективности реализуемых мероприятий ежегодно для более 1,1 тыс. городов рассчитывается индекс качества городской среды. Он отражает фактические изменения и позволяет определить дальнейшие приоритеты развития. Индекс учитывает десятки показателей, включая:

•состояние инфраструктуры,

•безопасность,

•комфорт,

•экологию,

•качество работы органов местного самоуправления.

Реклама

В 2024 году число городов с благоприятной городской средой увеличилось до 920, что на 20% превышает показатели предыдущего года. Наиболее заметные результаты достигнуты в Республике Крым, Калининградской, Тульской, Рязанской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.