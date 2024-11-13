Среда, 13 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Рязанская область вошла в число лидеров по региональным мерам поддержки на федеральной платформе МСП.РФ

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение от fxquadro на Freepik

Корпорация МСП опубликовала рейтинг Агентства развития бизнеса страны по реализации региональных мер поддержки на платформе МСП.РФ. По итогам 10 месяцев 2024 года Рязанская область вошла в число 12 лучших по показателям реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

За III квартала Рязанская область увеличила показатели до 122% от планируемых. Так, Центр «Мой бизнес» через Цифровую платформу оказал предпринимателям региона более 1800 услуг. Объем микрозаймов, выданных предпринимателям Рязанской области, также превысил планируемый показатель. Кроме того, все больше предпринимателей региона узнают о программах поддержки, реализуемых в рамках нацпроекта, благодаря увеличению количества публикаций в региональных СМИ.

Напомним, Цифровая платформа МСП.РФ запущена Корпорацией МСП в феврале 2022 года совместно с Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Павел Малков принял участие в совещании Минэкономразвития России

В ходе совещания обсуждались мероприятия по созданию производственной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства
Новости Рязани и области

Зампред правительства Рязанской области Артём Никитин: Точечно работаем по потребностям каждого отдельного инвестора

В Рязанской области реализуется проект «Кадры для инвесторов», который реализуется по инициативе Корпорации развития.
Новости Рязани и области

В Рязанской области двух иностранцев осудили за организацию незаконной миграции

Схема была разоблачена сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.