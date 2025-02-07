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Экономика и бизнес

Рязанская область вновь вошла в топ-10 регионов РФ по поддержке экспортеров

Валерия Мединская

Рязанский Центр поддержки экспорта Агентства развития бизнеса вновь вошел в десятку лучших по России. По итогам 2024 года он занял 8 строчку рейтинга реализации мер поддержки экспортеров. Награждение состоялось 6 февраля в Перми на всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта. Кроме того, на конференции были отмечены компании, которые в прошедшем году воспользовались наибольшим количеством мер поддержки и, тем самым, смогли нарастить экспортный потенциал.

Среди награжденных ― рязанский производитель кровельных аксессуаров и систем водоотведения «Фахманн Руссланд». Рейтинг ЦПЭ ежегодно составляет Российский экспортный центр. Он оценивает усилия региональных властей и центров поддержки экспорта по созданию благоприятных условий для развития экспорта малого и среднего бизнеса. При расчете рейтинга учитывались охват поддержки экспорта в регионе, количество «историй успеха» благодаря поддержке ЦПЭ, количество новых экспортеров, объемы экспортных поставок и их география, а также другие факторы.

Напомним, Центр поддержки экспорта Агентства развития бизнеса оказывает помощь компаниям сегмента МСП на всех стадиях экспорта: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и выставках, размещении на маркетплейсах и не только. В прошлом году рязанский ЦПЭ оказал 1186 услуг представителям малого и среднего бизнеса.

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