Рязанская область входит в тройку регионов-лидеров по количеству идей на платформе о туристическом развитии Большого Золотого кольца

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области сообщает о том, что туристы и жители региона имеют возможность представить свои предложения на платформе о туристическом развитии Большого Золотого кольца, которая продолжит работу до конца апреля.

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Проект инициирован Федеральным агентством по туризму и реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Онлайн-платформа «Большое-золотое-кольцо.рф», разработанная для сбора идей о развитии туризма, была запущена 14 февраля. За месяц ее работы жителями и туристами было предложено 345 идей. Все инициативы будут проанализированы и учтены при разработке проекта туристического развития Большого Золотого кольца.

По количеству идей на платформе лидируют Владимирская (36%), Ивановская (18%) и Рязанская (17%) области. При этом доля туристов и приезжих среди респондентов составляет 59%, местных жителей – 41%. Большинство предложений посвящены сохранению исторического наследия (27%), развитию транспортной инфраструктуры (21%), благоустройству и навигации (10%), развитию музеев (9%). Чаще всего пользователи платформы обращают внимание на необходимость реставрации памятников архитектуры и зданий, имеющих архитектурную ценность.

В частности, туристам и местным жителям важен современный доступный общественный транспорт. Предложения направлены на развитие железнодорожного сообщения внутри Большого Золотого кольца, создание новых автомаршрутов между городами, использование необычных видов транспорта, в том числе восстановление исторических узкоколейных железных дорог в качестве самостоятельных туристических маршрутов.

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Пользователи предлагают создать веломаршруты между городами, развивать автомобильную инфраструктуру. Идеи касаются не только дорог, но и перехватывающих парковок, придорожной инфраструктуры. В частности, представлена идея об организации площадки для автокемпинга на территории Старой Рязани с возможностью связи и электрозаправкой для электромобилей.

Жителям Большого Золотого кольца важно создание новых рекреационных зон – например, обновление набережных, сохранение природных ландшафтов. Как туристам, так и местным жителям важна пешеходная доступность точек притяжения. Поступили предложения о создании удобных пешеходных маршрутов и единой навигационной системы для всех городов Большого Золотого кольца. Много идей касается разработки туристических маршрутов с посещением региональных и локальных музеев, создания новых, в том числе под открытом небом.

Поделиться своим видением развития туризма на территории Большого Золотого кольца можно до 25 апреля. Чтобы предложить идею, нужно зайти на сайт большое-золотое-кольцо.рф и нажать кнопку «Поделиться идеей».