Рязанская область — в топ-10 в Центральной России по экономической привлекательности развития санаторно-курортной отрасли

Портал бронирования Санатории-России.рф впервые представил ежегодный рейтинг топ-50 регионов по экономической привлекательности санаторно-курортного туризма и развития санаторно-курортной отрасли.

Рейтинг регионов по перспективности развития санаторно-курортного туризма учитывает количество мест в санаторно-курортных учреждениях, наличие природных лечебных ресурсов, используемые источники минеральных вод и лечебных грязей, транспортную логистику и множество других факторов.

По данным Санатории-России.рф, в Центральной России по привлекательности развития санаторно-курортного туризма в первую десятку входят Московская, Ярославская, Брянская, Воронежская, Белгородская, Кировская, Рязанская и Липецкая области.

Топ-10 российских регионов, самых перспективных для развития санаторно-курортной отрасли, составляют Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Московская область и Самарская область. Кабардино-Балкария, Татарстан, Челябинская область, Алтайский край и Башкортостан.

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, рейтинг регионов России по перспективности санаторно-курортного туризма станет ежегодным. ежегодным. Это поможет развитию санаторно-курортной отрасли страны, имеющей большие перспективы развития и привлекательной для инвестиций.

Так, по мнению авторов рейтинга, за счет инвестиций в развитие современных санаторно-курортных комплексов, в ближайшей перспективе текущую статистику по которой лишь 4 человека из ста в стране ежегодно отдыхают в санаториях. можно увеличить, как минимум, втрое.