Рязанская область в лидерах рейтинга нацпроекта «Производительность труда»

Минэкономразвития РФ совместно с Федеральным центром компетенций представили рейтинг регионов по реализации национального проекта «Производительность труда» в 2022 году.

Рейтинг основывается на вовлечении предприятий в нацпроект при поддержке федеральной субсидии. При оценке учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности, качество реализации проектов адресной поддержки предприятий, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд и непосредственно рост производительности труда на предприятиях. На позицию в рейтинге также влияет информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки.

— Рязанская область вошла в число регионов-лидеров по итогам реализации нацпроекта в 2022 году. Это серьезное достижение, которое показывает эффективность работы по оптимизации производственных процессов. Результаты внедрения улучшений напрямую влияют на увеличение прибыли предприятий и рост экономических показателей, ― отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Регион присоединился к нацпроекту в 2018 году. На сегодняшний день его участником является 91 компания. Оператором нацпроекта является Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса. В рамках нацпроекта «Производительность труда» компании-участники получают государственную поддержку, среди которых ― налоговые преференции.