Вторник, 8 августа, 2023
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Рязанская область – в числе регионов, где будет реализовываться национальный проект по созданию беспилотных авиационных систем 

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Фото: правительство Рязанской области

Рязанская область вошла в число регионов, где будет реализовываться национальный проект по созданию отрасли беспилотных авиационных систем (БАС).

Как сказал губернатор области Павел Малков на заседании правительства 8 августа, в регионе уже действует Аэрокосмическая инновационная долина, больше половины резидентов которой работают над задачами этого профиля.

Занимаемся развитием новой отрасли беспилотников, активно участвуем в ее формировании. Серьезное, очень ответственное направление работы, которая уже идет в регионе. Проект научно-производственного центра БАС представили на «Архипелаге» и надеемся на федеральную поддержку в его создании,

– подчеркнул Павел Малков. 

Губернатор поручил зампредам Валентину Завалеву и Артему Никитину проработать вопрос создания инфраструктуры для тренировок с дронами. Также в планах – организовать производства беспилотников и их комплектующих, программного и технического обеспечения.

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