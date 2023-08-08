Рязанская область – в числе регионов, где будет реализовываться национальный проект по созданию беспилотных авиационных систем 

Рязанская область вошла в число регионов, где будет реализовываться национальный проект по созданию отрасли беспилотных авиационных систем (БАС).

Как сказал губернатор области Павел Малков на заседании правительства 8 августа, в регионе уже действует Аэрокосмическая инновационная долина, больше половины резидентов которой работают над задачами этого профиля.

Занимаемся развитием новой отрасли беспилотников, активно участвуем в ее формировании. Серьезное, очень ответственное направление работы, которая уже идет в регионе. Проект научно-производственного центра БАС представили на «Архипелаге» и надеемся на федеральную поддержку в его создании, – подчеркнул Павел Малков.

Губернатор поручил зампредам Валентину Завалеву и Артему Никитину проработать вопрос создания инфраструктуры для тренировок с дронами. Также в планах – организовать производства беспилотников и их комплектующих, программного и технического обеспечения.