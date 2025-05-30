Рязанская область — в числе лидеров по наращиванию объемов промышленного производства

Рязанская область занимает 15-е место в России и 4-е в ЦФО по наращиванию объемов промышленного производства с января по апрель 2025 года. Об этом сообщает Рязаньстат.

Темп роста, по сравнению с прошлым годом, составил 107% при среднем показателе по ЦФО 105%. Лидируют Калужская, Брянская и Московская области.

В обрабатывающих отраслях индекс производства за 4 месяца достиг 108,4% в годовом выражении при среднем по ЦФО 106,1%. Это 3-е место в ЦФО после Калужской и Брянской областей.