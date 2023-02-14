Рязанская область в 2023 году планирует поставить на экспорт сельхозпродукции на 17 млн рублей

В прошлом году Рязанский регион экспортировал сельхозпродукции больше чем на 16 млн долларов. В 2023 году ожидаются поставки уже на 17 млн.

Об этом сообщил зампред правительства Рязанской области Виталий Артёмов. Эти деньги работают на экономику региона и развитие агропромышленного комплекса, – подчеркнул он.

13 февраля в областном минсельхозе обсудили работу программы «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Наш регион экспортирует продукцию в стране СНГ, Китай, Арабские Эмираты, Израиль и другие страны. Это продукты глубокой переработки – зерновые полуфабрикаты, хлопья, консервы, безалкогольные напитки и конфеты.

По словам Виталия Артёмова, в планах нарастить объёмы поставок за рубеж.