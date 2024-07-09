Рязанская область усиливает социальную поддержку населения и развивает инфраструктуру

9 июля губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание правительства, на котором обсуждались вопросы поддержки участников СВО, развития социальной инфраструктуры, благоустройства территорий и другие важные для региона темы.

В начале заседания Павел Малков выразил благодарность всем причастным к организации благотворительных концертов певицы Юты, которые прошли в регионе в рамках проекта «За жизнь». Мероприятия были направлены на поддержку участников СВО, их семей и волонтеров. Губернатор подчеркнул, что эта работа является приоритетной для региона и будет усилена. На заседании было отмечено, что продолжится активная работа по поддержке участников СВО и их семей во взаимодействии с общественными организациями и профильными фондами.

В Ухоловском районе завершается монтаж линий освещения вдоль автомобильных дорог в трех населенных пунктах. Всего в 2023 году в регионе планируется построить 78 км линий освещения в 40 населенных пунктах.

В Александро-Невской районной больнице завершается переоснащение: установлен новый аппарат УЗИ, приобретены современное эндоскопическое и хирургическое оборудование, цифровой флюорограф, автомобили скорой помощи и санитарный транспорт. Губернатор поручил организовать совещание с главврачами для обсуждения планов развития медицинских учреждений во всех муниципалитетах.

В 4-й районе Борок города Рязани будет решена проблема с отсутствием контейнеров для сбора мусора. Дополнительные площадки для сбора мусора появятся и в других районах города. Губернатор подчеркнул, что данная проблема должна находиться на постоянном контроле у местных органов власти.

Выделены средства на ремонт автомобильных дорог в Ряжске. Работы уже начались и будут завершены к концу сентября. Утвержден проект постановления правительства области, устанавливающий прожиточный минимум на 2025 год, который увеличится по сравнению с предыдущим годом.

Помимо этого, на заседании были одобрены законопроекты, касающиеся социальной поддержки граждан, субсидирования агрохозяйств, поощрения успешных спортсменов, развития информационно-коммуникационных систем в регионе.