Рязанская область углубляет сотрудничество с Курской

29 марта в рамках рабочей поездки делегации Рязанской области в Курскую область губернатор Павел Малков встретился с главой Курской области Романом Старовойтом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор Павел Малков отметил, что у Рязанской и Курской областей очень много общего, много совместных интересов, которые можно реализовать в самых разных сферах, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, в отраслях социального блока. Глава региона подчеркнул, что Рязанская область активно занимается внедрением инноваций и опыт Курской области в этом направлении будет очень полезен, в первую очередь, в промышленности, сельском хозяйстве, дорожном строительстве, ЖКХ. Кроме того, регион готов делиться и своими позитивными наработками. Павел Малков привел в пример региональную программу ипотечного кредитования, которая заработает уже в ближайшее время и позволит повысить доступность жилья. Для работников бюджетной сферы и организаций, которые финансируются из бюджета, появится возможность получить ипотеку по сниженной ставке.

«Углубляем сотрудничество с Курской областью. Видим открытость и готовность к дальнейшему взаимодействию. Мы тоже готовы к совместной работе и со своей стороны готовы делиться тем, что у нас есть, — сказал Павел Малков. — Курская и Рязанская области очень похожи. По площади, по населению, по структуре экономики. Важно выстраивать прямое сотрудничество между предприятиями, оно уже есть и его обязательно надо развивать. Это позволит нам более интенсивно реализовывать перспективные проекты на благо обоих регионов».



Павел Малков поблагодарил Романа Старовойта за теплый приём и за приглашение рязанского бизнеса принять участие в знаменитой Курской Коренской ярмарке, которая состоится в июне этого года. Губернатор также отметил, что Рязанская область всегда большое внимание уделяет патриотическим проектам, которые направлены на сохранение исторической памяти, поэтому региону интересна работа в этом направлении. Павел Малков поблагодарил за приглашение на памятные мероприятия, посвященные 80-летию Курской битвы, которые пройдут в Курске в августе.

Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил первые результаты уже проведенной между регионами работы, в том числе в рамках предыдущего рабочего визита рязанской делегации, которую возглавлял Вице-губернатор Артем Бранов.

«Мы успели обменяться мнениями, подробно обсудили основные взаимовыгодные направления сотрудничества. Курская область активно взаимодействует с субъектами РФ, у нас порядка 20 действующих соглашений, — сказал Роман Старовойт. — В условиях санкционного давления и решения задач импортозамещения взаимодействие с регионами считаем одной из ключевых точек роста. Это помогает создать нашим предприятиям условия для успешной работы. Видим, что Рязанская область в последний год активно развивается. В частности, нам интересен ваш опыт в применении инструментов при формировании бюджета».

На встрече обсуждались и конкретные направления сотрудничества. В частности, вопросы расширения поставок рязанского модифицированного битума, применяемого в дорожном ремонте, архитектурного стекла для жилищного строительства, взаимодействия в АПК, сфере туризма, культуры, патриотического воспитания молодежи. Также стороны договорились об ответном визите делегации из Курской области в Рязанский регион. Её возглавит Губернатор Роман Старовойт.