Рязанская область участвует в «Ёлке желаний»

Организаторы акции «Ёлка желаний» передали Почте России первые подарки для отправки в 65 регионов, среди которых Рязанская область. Эту и последующие партии посылок доставят по России в январе и феврале.
Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» помогает детям и пожилым людям с инвалидностью, тяжёлыми заболеваниями, ограниченными возможностями здоровья, а также сиротам, детям из малообеспеченных семей и оставшимся без попечения родителей.
В этом году организаторы получили больше 106 тысяч заявок от подопечных проекта. Их мечты может исполнить любой желающий до 31 января 2023 года – на сайте елкажеланий.рф.
Руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз отметила, что проект помогает исполнить мечты людей со всей России, в том числе из самых далеких её уголков.
Проект проводит с 2018 года благотворительный фонд «Мечтай со мной». За это время организаторы акции осуществили материальные и нематериальные желания свыше 60 тысяч детей и пожилых людей.
Отправить подарок можно, зарегистрировавшись на сайте елкажеланий.рф, выбрав подходящий регион и сумму, которую человек готов потратить.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram