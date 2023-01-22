Воскресенье, 22 января, 2023
Татьяна Проводина

Рязанская область участвует в «Ёлке желаний»

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Организаторы акции «Ёлка желаний» передали Почте России первые подарки для отправки в 65 регионов, среди которых Рязанская область. Эту и последующие партии посылок доставят по России в январе и феврале.

Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» помогает детям и пожилым людям с инвалидностью, тяжёлыми заболеваниями, ограниченными возможностями здоровья, а также сиротам, детям из малообеспеченных семей и оставшимся без попечения родителей.

В этом году организаторы получили больше 106 тысяч заявок от подопечных проекта. Их мечты может исполнить любой желающий до 31 января 2023 года – на сайте елкажеланий.рф.

Руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз отметила, что проект помогает исполнить мечты людей со всей России, в том числе из самых далеких её уголков.

Раиса Ирз: «В любой деревне или посёлке, где они живут, есть отделение Почты – поэтому мы стали партнёром акции. Наша обширная логистическая сеть и опыт работы с большими партиями грузов помогут доставить посылки от «Ёлки желаний» по любому российскому адресу»

Проект проводит с 2018 года благотворительный фонд «Мечтай со мной». За это время организаторы акции осуществили материальные и нематериальные желания свыше 60 тысяч детей и пожилых людей.

Отправить подарок можно, зарегистрировавшись на сайте елкажеланий.рф, выбрав подходящий регион и сумму, которую человек готов потратить.

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