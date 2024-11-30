Рязанская область стала участником проекта о путешествиях по России

Рязанская область стала участником проекта «VK Места», в котором блогеры снимают видео об интересных местах российских регионов. Соответствующий пост опубликован в группе «Туризм и отдых в Рязанской области» во «ВКонтакте».

Эксперты в области небанальных путешествий по России отыскали самые интересные достопримечательности Рязанской области. Зрители видеоэкскурсии побывают в Касимове, заглянут в Школу ремесел и Галерею Лебедевых, покатаются на сапах в Рыбацкой деревне, пройдут тренировку по мотокроссу в мотопарке «Рожок», освоят верховую езду в конном клубе «История» и отведают блюда у шеф-повара гастробара «Есть» Максима Титова.

В видеоэкспедицию вас приглашают блогеры Сергей Штепс, Эдвард Романюк и участники программы «Больше, чем путешествие». Запускайте ролик и наслаждайтесь рязанскими ландшафтами.