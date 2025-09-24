Рязанская область расширяет сотрудничество с Китаем

В Рязани состоялся старт экспортного акселератора по вопросам торговли с Китаем, организованного в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Китай включен в Стратегию внешнеэкономической деятельности Рязанской области как одно из ключевых направлений взаимодействия. В мае этого года делегация Рязанской области во главе с Губернатором Павлом Малковым посетила КНР. Стенд Рязанской области был представлен на агропромышленной и пищевой выставке SIAL China 2025. В рамках рабочего визита состоялась встреча с Генеральным консулом РФ в Шанхае Дмитрием Лукьянцевым, в ходе которой обсудили возможность расширения взаимных поставок в сферах АПК и пищевой промышленности.

Ответный визит китайской делегации прошел в сентябре 2025 г. во время VIII делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области», в рамках которого было подписано соглашение между Агентством развития бизнеса и китайским бизнес-парком «Гринвуд».

Вопросы сотрудничества с КНР рассматривались на Восточном экономическом форуме, в работе которого принимал участие Губернатор Павел Малков. По словам главы региона, Китай является основным экспортным партнером области, чья доля в общем объеме внешней торговли за прошлый год составила 22%.

В рамках развития сотрудничества и подготовки предпринимателей к ведению торговли на рынке Китая 24 сентября в Рязани стартовала обучающая программа Агентства развития бизнеса. Ее участниками стали 10 областных компаний — производителей продукции агропромышленного комплекса.

Обучение состоит из шести тематических модулей и продлится до декабря. Представители предприятий рассмотрят правовые и административные основы экспортной деятельности в КНР, изучат легализацию и сертификацию продукции для ее реализации за рубежом, а также особенности делового этикета и культуру ведения бизнес-переговоров.