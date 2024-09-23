Понедельник, 23 сентября, 2024

Рязанская область продлевает «налоговые каникулы» для новичков в бизнесе

Автор: 7info7

Опубликовано

Правительство Рязанской области

В Рязанской области продлили нулевую налоговую ставку для начинающих предпринимателей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Губернатор Павел Малков сообщил о внесении поправок в региональный закон, который устанавливает нулевую налоговую ставку для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую или патентную систему налогообложения на территории региона. По федеральному законодательству, регионам предоставлено право устанавливать нулевую налоговую ставку для индивидуальных предпринимателей, которые впервые зарегистрировались и работают по упрощённой или патентной системам.

В Рязанской области возможность освобождения от налогов будет действовать на протяжении двух налоговых периодов с момента регистрации предпринимателя до 31 декабря 2026 года.

«Работаем над тем, чтобы максимально облегчить предпринимателям вход в бизнес и на важном первом этапе поддержать», — сказал глава региона.

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