Рязанская область продлевает «налоговые каникулы» для новичков в бизнесе

В Рязанской области продлили нулевую налоговую ставку для начинающих предпринимателей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Губернатор Павел Малков сообщил о внесении поправок в региональный закон, который устанавливает нулевую налоговую ставку для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую или патентную систему налогообложения на территории региона. По федеральному законодательству, регионам предоставлено право устанавливать нулевую налоговую ставку для индивидуальных предпринимателей, которые впервые зарегистрировались и работают по упрощённой или патентной системам.

В Рязанской области возможность освобождения от налогов будет действовать на протяжении двух налоговых периодов с момента регистрации предпринимателя до 31 декабря 2026 года.