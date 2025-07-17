Рязанская область привлекла на работу рекордное количество врачей и среднего медицинского персонала

В рамках реализации регионального сегмента национального проекта «Медицинские кадры» Рязанская область демонстрирует значительные успехи в устранении кадрового дефицита и создании комфортных условий для работы медицинских специалистов. Благодаря системным мерам поддержки, образовательным инициативам и цифровой трансформации региона удалось не только сократить отток кадров, но и привлечь новых специалистов.

Ключевые достижения 2024–2025 годов: Рекордное трудоустройство молодых врачей: — В 2024 году в государственные медучреждения трудоустроено 200 выпускников РязГМУ и 240 выпускников медицинского колледжа. — Впервые за последние годы достигнут положительный баланс: 67 специалистов переехали в регион, тогда как отток сократился до 27 человек.

Эффективные меры поддержки: — «Земский доктор» и «Земский фельдшер»: 211 врачей и 89 средних медработников получили выплаты. — Региональные выплаты: 500+ специалистам назначены единовременные пособия (100 тыс. руб. — врачам, 50 тыс. руб. — СМП). — Жилищные программы: 19 медработников получили земельные участки, 8,5 тыс. — компенсации за ЖКУ.

Образовательные инициативы: — Создан региональный медицинский кластер (РязГМУ, колледж, 51 база практики). — Целевое обучение: более 2000 обучающихся в в вузе и колледже. — Медицинские классы: 451 школьник участвует в профориентационных программах.

Цифровизация и инновации: — Внедрена платформа «Патронаж молодых врачей» в Telegram для наставничества. — Запущены телемедицинские сервисы и ИИ-технологии для диагностики.

Планы на 2025 год: Трудоустроить 153 врача (включая 86 выпускников специалитета) и 325 средних медработников. Увеличить контрольные цифры приёма в ординатуру до 76 человек, в СПО — до 350. Расширить программы социальной поддержки, включая компенсации ЖКУ для 9,5 тыс. специалистов.

Александр Пшенников, заместитель Председателя Правительства Рязанской области министр здравоохранения Рязанской области: «Рязанская область лидирует в ЦФО по итогам 2024 года обеспеченности медицинскими кадрами(48,09 врачей и 99,25 среднего медицинского персонала на 10 тыс. населения). Впервые за 5 лет нам удалось переломить тренд на отток кадров в другие регионы. Благодаря комплексному подходу — от целевого обучения до адресной поддержки, мы создаём стабильную систему, где врачи хотят работать и развиваться».