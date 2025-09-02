Рязанская область присоединилась к инклюзивному проекту «Театр+Общество»

Региональное министерство культуры сообщает о реализации социокультурной программы Минкультуры России «Театр+Общество», направленной на творческое развитие детей с особенностями развития.

Программа Минкультуры России «Театр+Общество» – федеральный проект, реализующийся более 10 лет и нацеленный на обеспечение условий для творческой самореализации различных групп населения и культурное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Грант Минкультуры России на проведение мероприятий программы «Театр+Общество» получила Ассоциация музыкальных театров России, в которую входит Рязанский музыкальный театр. В регионе он реализует проект во взаимодействии со школой-интернатом № 26 для слабовидящих детей. В рамках совместной деятельности планируется создание креативной лаборатории с мастер-классами для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня в рамках проекта творческая команда Рязанского музыкального театра встретилась с воспитанниками школы-интерната № 26. Юные рязанцы узнали о том, как строится работа хормейстера, хореографа, режиссера и художника-постановщика. Состоялось выступление солистов музыкального театра. В свою очередь учащиеся презентовали концертные номера, которые позволили организаторам оценить артистические способности детей для участия в будущей постановке на сцене театра.

Показ концертной программы «Волшебный цветок» с участием воспитанников рязанской школы-интерната № 26 для слабовидящих детей запланирован 24 октября.