Четверг, 30 ноября, 2023
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Рязанская область приобрела 925 единиц медицинской техники в 2023 году

7info
Фото: t.me/pavelmalkov_official
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В 2023 году по нацпроекту «Здравоохранение» приобрели 925 единиц медицинской техники в города и сёла Рязанской области. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Павел Малков. 

«Президент поставил задачу — люди должны получать качественные медицинские услуги там, где они живут. Системно подходим к её решению. Большая часть нового оборудования уже работает в медучреждениях.

Передвижные медицинские комплексы на базе автобуса ПАЗ появились в Касимове, Сасове и в противотуберкулёзном диспансере Рязани. Два компьютерных томографа отправились в Ряжский и Шиловский районы. За последние два года мы обновили подобную технику во всех межрайонных медцентрах.

В ближайшее время закончится монтаж ангиографа в Скопинской больнице, заменим 54 стоматологические установки в районных поликлиниках и установим более 20 анализаторов для диагностики диабета на ранних стадиях.

Также совершенствуем систему закупок в здравоохранении. Благодаря сэкономленным средствам до конца года приобретём ещё 25 автомобилей неотложной медицинской помощи для районов области. И, конечно, продолжаем возводить новые фельдшерские пункты, обновлять и оснащать больницы и поликлиники».

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