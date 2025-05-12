Рязанская область принимает участие во Всероссийском проекте “Весна Победы”, организованном Минстроем России и приуроченном к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

Это не просто оформление городских пространств — это возможность еще раз напомнить о значении подвига тех, кто приближал Победу.

Одним из самых впечатляющих моментов стало появление настоящего самолета АН-2 на территории Рязанской ВДНХ. Этот арт-объект отсылает к легендарному женскому авиаотряду «Ночные ведьмы», чей героизм стал символом несгибаемой воли и силы духа.

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Особое место в конкурсе заняла акция «Журавли Великой Победы». 140 тысяч бумажных журавлей — с именами настоящих героев, солдат-победителей — взлетели на окна школ и других образовательных учреждений.

Приглашаем окунуться в атмосферу проекта и делимся его яркими моментами.