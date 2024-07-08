Понедельник, 8 июля, 2024

Рязанская область представляет передовые разработки на выставке «Иннопром-2024»

Автор: Кристина Аманн

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8-11 июля в Екатеринбурге проходит 14-я международная промышленная выставка «Иннопром-2024» ― одно из ключевых событий в экономической жизни страны. Тема выставки 2024 года ― «Технологическое партнерство: формируя образ будущего», а страной-партнером выступают Объединенные Арабские Эмираты. Всего в «Иннопроме-2024» примут участие более 46 тысяч гостей. По данным организаторов, на выставке представлены экспозиции 11 стран, среди которых Китай, Венгрия и Турция.

Делегацию Рязанской области возглавляет министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев. Также в состав делегации вошли директор Агентства развития бизнеса Рязанской области Роман Кравчук, президент Торгово-промышленной палаты Рязанской области Людмила Козлова, директор Государственного фонда развития промышленности Рязанской области Максим Жданов. В рамках деловой программы региональная делегация проведет ряд рабочих встреч.

Рязанская область также участвует в выставке с коллективным стендом, организованным Агентством развития бизнеса. На нем представлены компании-резиденты Аэрокосмической инновационной долины ― «Силовая электроника», «Рязаньприбор», «Квантрон Групп», «ТЦ ЖаиС», «Аврора Роботикс». Они демонстрируют гостям «Иннопрома» новинки в сфере БПЛА, радиотехники, биомедицинских технологий и IT. В первый день выставки стенд посетил и оценил разработки рязанских компаний президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

«В экспозиции представлены многофункциональный беспилотный вездеход повышенной проходимости («Аврора роботикс»), зарядные станции для электротранспорта («Силовая электроника»), системы контроля качества продукции («Квантрон Групп»), оптические бактерицидные облучатели («Рязаньприбор»). Рассчитываем, что наши производители благодаря «Иннопрому» расширят свои партнерские связи, в том числе и за рубежом», ― рассказала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Рязанская область представляет передовые разработки на выставке «Иннопром-2024»
Рязанская область представляет передовые разработки на выставке «Иннопром-2024»
Рязанская область представляет передовые разработки на выставке «Иннопром-2024»
Рязанская область представляет передовые разработки на выставке «Иннопром-2024»
Рязанская область представляет передовые разработки на выставке «Иннопром-2024»
Рязанская область представляет передовые разработки на выставке «Иннопром-2024»

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