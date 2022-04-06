Рязанская область предложила создать ассоциацию центров импортозамещения и кооперации

Во вторник, 5 апреля в рамках работы смарт-лаборатории Агентства стратегических инициатив (АСИ) состоялась презентация лучших практик по вопросам организации новых цепочек поставок с целью импортозамещения, переориентации экспорта и выхода на новые рынки сбыта. В число регионов, представляющих свои проекты, вошла и Рязанская область, сообщил сайт регионального министерства экономического развития.

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Инициативу губернатора Рязанской области Николая Любимова по созданию Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации субъектов центральной России представил директор Государственного фонда развития промышленности (ГФРП) Рязанской области Максим Жданов.

По его словам, идея о создании межрегиональной ассоциации и опыт Рязанской области в части поддержки регионального бизнеса в кризисных условиях, были высоко оценены федеральными коллегами. Он также отметил, что по итогу презентации ряд субъектов РФ заинтересовались вступлением в новую структуру.

По результатам работы смарт-лаборатории подобную организацию планируют сформировать и в Уральском федеральном округе.

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В рамках деловой встречи, ее участники рассмотрели перспективные региональные управленческие подходы по поддержке бизнеса.