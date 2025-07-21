Рязанская область попала под влияние рекордных дождей

Новая неделя началась с рекордных дождей. Об этом утром в понедельник, 21 июля, сообщил в своём Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

Циклон, медленно продвигающийся к западным районам Центрального федерального округа, продолжает направлять в центральные области Европейской России атмосферные фронты, приносящие сильные дожди и грозы.

Один из таких фронтов вечером в воскресенье и минувшей ночью вызвал обильные осадки в ряде регионов, включая Рязанскую область. В отдельных районах региона выпало до 28 мм осадков — это значительная величина, учитывая, что средняя месячная норма июля составляет около 60–70 мм.

Сильные дожди также прошли в Тамбовской области, где местами выпало до 68 мм (123% месячной нормы), и в Калуге, где за несколько часов зафиксировали 74 мм осадков — почти 95% от июльской нормы.

Ливни не обошли стороной и столичный регион. По предварительным данным, на метеостанции ВДНХ в Москве выпало 11 мм, в Бутово — 15 мм, в Тушино — 21 мм. В Подмосковье больше всего осадков зафиксировали в Луховицах (52 мм) и Коломне (53 мм), что стало новым суточным рекордом для 21 июля. Прежний рекорд составлял 29 мм и был установлен в 2013 году.

Дожди в Рязанской области и других регионах ЦФО могут продолжиться в течение сегодняшнего дня, местами возможны грозы и ливни.