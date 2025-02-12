Центральная Россия, в которую входят Рязань и Рязанская область, попала под «барометрический удар», сообщает телеграм-канал SHOT.

Из-за резких скачков атмосферного давления увеличилось число вызовов скорой помощи. Люди теряют сознание, жалуются на сильнейшую головную боль и кровотечение из носа. Некоторые испытывают вялость и нехватку сил.

Напомним, что сегодня Рязанская ОКБ рассказала о большом числе пациентов, обращающихся в приёмный покой.

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По данным «Первого канала», высокое атмосферное давление связано с разросшимся отрогом сибирского антициклона, который с 6 февраля распространился на северо-западные и центральные регионы России. Это явление затронуло Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Тверскую, Ярославскую, Рязанскую, Калужскую, Московскую и Владимирскую области.

Давление начнет постепенно снижаться с 12 февраля, но останется аномально высоким до 13 февраля включительно.