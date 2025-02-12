Среда, 12 февраля, 2025
-3.2 C
Рязань
Изображение от wayhomestudio на Freepik
Погода

Рязанская область попала под «барометрический удар»

Алексей Самохин

Центральная Россия, в которую входят Рязань и Рязанская область, попала под «барометрический удар», сообщает телеграм-канал SHOT. 

Из-за резких скачков атмосферного давления увеличилось число вызовов скорой помощи. Люди теряют сознание, жалуются на сильнейшую головную боль и кровотечение из носа. Некоторые испытывают вялость и нехватку сил.

Напомним, что сегодня Рязанская ОКБ рассказала о большом числе пациентов, обращающихся в приёмный покой. 

Реклама

По данным «Первого канала», высокое атмосферное давление связано с разросшимся отрогом сибирского антициклона, который с 6 февраля распространился на северо-западные и центральные регионы России. Это явление затронуло Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Тверскую, Ярославскую, Рязанскую, Калужскую, Московскую и Владимирскую области.

Давление начнет постепенно снижаться с 12 февраля, но останется аномально высоким до 13 февраля включительно.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.