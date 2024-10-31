Рязанская область получит свыше 231 миллиона на поддержку многодетных семей

Рязанская область на поддержку многодетных семей получит свыше 231 млн рублей. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По словам парламентария, дополнительные средства направят на ежемесячную денежную выплату, которая назначается в случае рождения третьего ребенка или последующих детей. Сумма в объёме 9 тыс. 290,8 рублей выплачивается до достижения ребенком трёх лет. Общий объём субсидий, направленных в Рязанскую область в 2024 году на эти цели, составит более 231 млн.

Макаров отметил: поддержка многодетных семей — безусловный приоритет, о котором заявляет президент России Владимир Путин. Важнейшую актуальность подобные решения приобретают в Год семьи.

— В законопроекте о бюджете РФ на 2025 и плановый период 2026-2027 годов также заложены средства, необходимые для системной поддержки многодетных, – заявил Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков доложил: работа по улучшению демографической ситуации находится в зоне внимания региональных властей.