Четверг, 31 октября, 2024
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Рязанская область получит свыше 231 миллиона на поддержку многодетных семей

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Валерия Мединская
Изображение от ededchechine на Freepik

Рязанская область на поддержку многодетных семей получит свыше 231 млн рублей. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По словам парламентария, дополнительные средства направят на ежемесячную денежную выплату, которая назначается в случае рождения третьего ребенка или последующих детей. Сумма в объёме 9 тыс. 290,8 рублей выплачивается до достижения ребенком трёх лет. Общий объём субсидий, направленных в Рязанскую область в 2024 году на эти цели, составит более 231 млн.

Макаров отметил: поддержка многодетных семей — безусловный приоритет, о котором заявляет президент России Владимир Путин. Важнейшую актуальность подобные решения приобретают в Год семьи.

— В законопроекте о бюджете РФ на 2025 и плановый период 2026-2027 годов также заложены средства, необходимые для системной поддержки многодетных, – заявил Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков доложил: работа по улучшению демографической ситуации находится в зоне внимания региональных властей.

— В регионе системно расширяются меры поддержки многодетных семей. Это и альтернативные варианты вместо земельных участков, и компенсация части расходов на оплату коммунальных услуг, ежемесячная выплата за содержание ребенка в детсаду, ежегодная выплата для подготовки детей к школе. Предусмотрено также посещение врачей без очереди, так же как получение документов в госучреждениях региона. Распространяем практику бесплатного посещения культурных объектов. Работу по улучшению демографической ситуации и укреплению института семьи будем продолжать, – сказал Малков.

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