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Вторник, 28 декабря, 2021
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Рязанская область получит миллиард рублей на расселение аварийного жилья

7info7

27 декабря Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Рязанской области на предоставление финансовой поддержки на расселение аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба государственной корпорации.

Согласно заявке, на реализацию мероприятий в 2023-204 годах региона получит 1,05 млрд руб. Кроме того, предполагает софинансирование из областного бюджета в размере 57,32 млн руб.

Средства направят на переселение 1560 человек из 661 жилого помещения. Общая площадь жилья, которое планируют расселить, составляет 26,9 кв. м.

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Под программу попадают 15 муниципальных образований региона.

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