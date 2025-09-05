Пятница, 5 сентября, 2025
Рязанская область получит федеральные средства на реконструкцию теплосетей

Алексей Самохин
Фото: 7info

Рязанская область получила одобрение на получение казначейского инфраструктурного кредита, который позволит реализовать важный проект по реконструкции теплосетей в Рязани. Это решение было принято на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провёл вице-премьер Марат Хуснуллин. Губернатор Павел Малков принял участие в заседании по видеосвязи из Владивостока, где он находится на ВЭФ-2025.

Как отметил Марат Хуснуллин, в рамках программы казначейских кредитов было выделено ещё более 46 млрд рублей для 37 проектов в 14 регионах России. Большая часть этих средств пойдёт на проекты в сфере ЖКХ.

Рязанская область получит часть этих средств на замену 11-километрового участка тепломагистрали, который идёт от Новорязанской ТЭЦ до улицы Черновицкой. Работы запланированы на 2025–2027 годы, общая стоимость проекта оценивается в 928 млн рублей. Часть финансирования будет выделена из городского бюджета и внебюджетных источников.

По словам Павла Малкова, этот проект имеет огромное значение для города, так как напрямую касается более 43 тысяч человек. Он объяснил, что существующая тепломагистраль сильно изношена, из-за чего её нельзя использовать на полную мощность и подключать к ней новые объекты. Кроме того, регистрируются большие теплопотери.

Реализация проекта позволит решить эти проблемы и, как следствие, повысить эффективность работы РМПТС. Губернатор подчеркнул, что федеральная поддержка поможет улучшить коммунальную инфраструктуру и создать более комфортную среду для жителей.

«Этот проект касается более 43 тысяч человек, живущих в областном центре. Действующая тепломагистраль настолько изношена, что мы используем ее минимально, не нагружая, и не можем подключать к ней новые объекты. Плюс большие теплопотери. Благодаря федеральной поддержке сможем реализовать проект и решим все эти проблемы. При этом повысим экономическую эффективность работы РМПТС», — отметил Павел Малков. 

