Татьяна Проводина

Рязанская область получит федеральную дотацию в 500 млн рублей

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Рязанская область получит федеральную дотацию в 500 млн рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

Деньги пойдут на решение первоочередных проблем — в частности, на обновление пассажирского транспорта и закупку коммунальной техники. Об этом заявил Павел Малков, комментируя решение комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований.

О выделении финансовой помощи региону сообщил глава думского комитета по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Андрей Макаров: «Важно, что регион сам может определять направления расходования этих средств. На местах лучше видно приоритеты, понятнее, где финансовые вливания требуются в первую очередь»

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