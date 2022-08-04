Рязанская область получит федеральную дотацию в 500 млн рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

Деньги пойдут на решение первоочередных проблем — в частности, на обновление пассажирского транспорта и закупку коммунальной техники. Об этом заявил Павел Малков, комментируя решение комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований.

О выделении финансовой помощи региону сообщил глава думского комитета по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.