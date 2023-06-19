Рязанская область получит ещё 160 млн рублей на формирование комфортной городской среды

Комиссия Федерального Собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение Рязанской области дополнительно 160 млн рублей на формирование современной городской среды.
Средства регион получит в 2023 году. Об этом сообщил глава думского комитета по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.
Парламентарий подчеркнул активное участие жителей региона во всех мероприятиях программы, а также важность эффективного расходования средств и контроля качества работы на объектах.
Дополнительные ассигнования пойдут на благоустройство Нижнего городского парка в Рязани. С учётом ранее выделенного финансирования общая сумма на эти цели в текущем году составит 440,4 млн рублей. Запланировано также выделение ещё 200 млн рублей из регионального бюджета. Реконструкция пройдёт в два этапа в 2023-2024 годах.
Губернатор Рязанской области назвал Нижний городской парк знаковым объектом.
Павел Малков поблагодарил федеральный центр за поддержку.