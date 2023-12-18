Рязанская область получит дополнительные средства на развитие бизнеса. Об этом сообщил председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Парламентарий отметил, что Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрены предложения о выделении региону дополнительных средств на господдержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых.

Дополнительные средства в сумме 9,7 млн рублей будут направлены в Рязанскую область в 2023 году. В общей сложности на развитие предпринимательства регион получает 282,2 млн рублей.

Дополнительные средства предусмотрены на опережающее финансирование комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития. Таким образом, бизнес получит господдержку при проведении сертификации и патентования, обучения, при продвижении продукции, получении инжиниринговых услуг.

«Наш Президент В. В. Путин уделяет теме поддержки предпринимательства большое внимание. Глава государства говорил о необходимости системной работы в этом направлении в ходе „прямой линии“ по итогам 2023 года. Президент поручил не прерывать процесс поддержки, сделать его постоянным. Тем более, что нашим регионам есть что показать, есть чем гордиться», — сказал Андрей Макаров.

Губернатор Павел Малков отметил, что малый и средний бизнес — важный сегмент экономики области.

«В предпринимательстве сейчас занято 201,8 тысяч жителей региона, это почти треть экономически активного населения. Поэтому продолжаем оказывать системную поддержку этому направлению. Используем профильный нацпроект, различные госпрограммы. Помощь, в частности, получают импортозамещающие компании, народные промыслы, социально значимые и молодежные бизнес-проекты. Самозанятые и те, кто только решил открыть свое дело, проходят обучение, получают необходимые консультации. Работу по развитию бизнеса будем продолжать», — подчеркнул Павел Малков.