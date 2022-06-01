Рязанская область получит дополнительные средства на расчистку реки Солотча, сообщила пресс-служба регионального правительства.

С инициативой о направлении в регион дополнительных субсидий врио губернатора Павел Малков обратился к председателю Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутату от Рязанской области Андрею Макарову.

«Солотча – украшение Мещеры, популярное место отдыха горожан и точка притяжения туристов. Его необходимо привести в порядок, благоустроить, расчистить русло реки. Сообщения на эту тему часто появляются в публичном поле, обращались жители региона и ко мне. Считаю, что они правы на сто процентов. Это очень острая тема, которая волнует рязанцев. Поэтому я обратился с просьбой о дополнительном финансировании для продолжения работ по спасению реки к Председателю Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутату от Рязанской области А.М. Макарову. Рад, что наша инициатива поддержана. При этом важно, что средства заложены не только на текущий, но и на следующий год. Это означает, что работы гарантированно будут выполнены», – сказал врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Предложение о выделении Рязанской области субвенций на улучшение экологического состояния гидрографической сети поддержано 31 мая Комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.