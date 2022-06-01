Рязанская область получит дополнительные средства на расчистку реки Солотча
Рязанская область получит дополнительные средства на расчистку реки Солотча, сообщила пресс-служба регионального правительства.
С инициативой о направлении в регион дополнительных субсидий врио губернатора Павел Малков обратился к председателю Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутату от Рязанской области Андрею Макарову.
Предложение о выделении Рязанской области субвенций на улучшение экологического состояния гидрографической сети поддержано 31 мая Комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.