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Среда, 1 июня, 2022

Рязанская область получит дополнительные средства на расчистку реки Солотча

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Рязанская область получит дополнительные средства на расчистку реки Солотча

Рязанская область получит дополнительные средства на расчистку реки Солотча, сообщила пресс-служба регионального правительства. 

С инициативой о направлении в регион дополнительных субсидий врио губернатора Павел Малков обратился к председателю Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутату от Рязанской области Андрею Макарову.

«Солотча – украшение Мещеры, популярное место отдыха горожан и точка притяжения туристов. Его необходимо привести в порядок, благоустроить, расчистить русло реки. Сообщения на эту тему часто появляются в публичном поле, обращались жители региона и ко мне. Считаю, что они правы на сто процентов. Это очень острая тема, которая волнует рязанцев. Поэтому я обратился с просьбой о дополнительном финансировании для продолжения работ по спасению реки к Председателю Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутату от Рязанской области А.М. Макарову. Рад, что наша инициатива поддержана. При этом важно, что средства заложены не только на текущий, но и на следующий год. Это означает, что работы гарантированно будут выполнены», – сказал врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Предложение о выделении Рязанской области субвенций на улучшение экологического состояния гидрографической сети поддержано 31 мая Комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

«Согласно ранее принятому решению на ликвидацию загрязнения русла реки р. Солотча регион получит в 2022 году 69,8 млн. рублей. Кроме того, в соответствии с инициативой врио губернатора П.В. Малкова, дополнительные средства – 46,1 млн. рублей – поступят в Рязанскую область в 2023 году. Считаю необходимым обеспечить защиту уникальной экологии Солотчи – одного из красивейших мест региона. За всеми действиями подрядчика должен быть обеспечен постоянный контроль: как за качеством работ, так и сроками их проведения», – подчеркнул председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

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