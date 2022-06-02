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Четверг, 2 июня, 2022

Рязанская область получит дополнительно более 26 млн рублей

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Татьяна Проводина

Рязанская область получит дополнительно более 26 млн рублей

Бюджетный кредит выделяют региону на погашение коммерческих займов. Об этом заявил председатель думского бюджетного комитета, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. Кредит должен быть погашен до 2028 года, – сообщается на сайте областного правительства.

Решение об одобрении кредита региону приняла профильная комиссия Федерального Собрания. В текущем году сумма составит 26,7 млн рублей, ставка – 0,1% годовых. Назначение кредита — компенсация средств, направленных на досрочное погашение в январе-феврале долговых обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам, а также коммерческим кредитам.

Месяцем ранее Рязанская область получила кредит из бюджета на погашение коммерческих займов с марта по декабрь этого года в объёме 9,5 миллиардов, – напомнил Андрей Макаров. Но первые два месяца регион сам оплачивал долг, а теперь область получит компенсацию.

«Важно максимально эффективно распорядиться высвободившимися средствами, направить их на решение первоочередных задач», – подчеркнул депутат.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков отметил, что регион теперь получает больше возможностей для финансовых манёвров. По его словам, средства будут направлены туда, где они наиболее востребованы.

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