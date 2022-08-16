Рязанская область получит более 430 млн рублей на модернизацию системы водоотведения

Первый транш поступит в регион уже в текущем году и позволит начать реконструкцию двух канализационно-насосных станций – вблизи Агро-Пустыни и в Дядьково.

До конца следующего года там установят систему очистки воздуха, заменят оборудование и отремонтируют котельные. Об этом рассказал Павел Малков на своей странице ВКонтакте.

По словам врио рязанского губернатора, помощь федерального центра позволит начать поэтапное решение проблем с качеством питьевой воды и перебоев с водоснабжением.

Сейчас ведётся инвентаризация всех сетей водоснабжения области, она ляжет в основу комплексного плана развития отрасли. Как отметил Павел Малков, будут использованы все возможности для участия Рязанской области в федеральных программах.

С заявкой о выделении средств регион обратился в Комиссию по региональному развитию под руководством зампреда правительства Марата Хуснуллина. Врио главы Рязанской области выразил благодарность за поддержку депутату нижней палаты парламента Андрею Макарову.