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Рязанская область получит более 320 млн. рублей на реконструкцию теплоснабжения гарнизона Дягилево

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Рязанская область получит более 320 млн. рублей на реконструкцию теплоснабжения гарнизона Дягилево. Об этом написал в телеграм-канале врио губернатора Павел Малков.

После одобрения заявки на выделение средств, политик поблагодарил за поддержку депутата Госдумы Андрея Макарова.

По словам Малкова, из областного бюджета к федеральным деньгам добавят 80,7 млн. рублей. Эти средства позволят начать разрабатывать проектно-сметную документацию.

— Весь комплекс работ по замене оборудования и прокладке четырех дополнительных километров теплосетей будет завершен в 2023 году, — написал врио губернатора.

Работы помогут полностью обеспечить теплоснабжение гарнизона и находящихся рядом жилых домов.

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