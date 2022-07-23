Рязанская область получит более 320 млн. рублей на реконструкцию теплоснабжения гарнизона Дягилево. Об этом написал в телеграм-канале врио губернатора Павел Малков.
После одобрения заявки на выделение средств, политик поблагодарил за поддержку депутата Госдумы Андрея Макарова.
По словам Малкова, из областного бюджета к федеральным деньгам добавят 80,7 млн. рублей. Эти средства позволят начать разрабатывать проектно-сметную документацию.
Работы помогут полностью обеспечить теплоснабжение гарнизона и находящихся рядом жилых домов.