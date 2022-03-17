Рязанская область получит более 100 миллионов на развитие промышленности и поддержку хлебопекарных предприятий

Рязанская область получит дополнительно более 100 миллионов из федерального бюджета. Такое решение одобрила комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

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Решение комиссии озвучил депутат Госдумы от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, 24 миллиона рублей направят на компенсацию компенсацию хлебопекарным предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции. Ещё 70 миллионов направят на реализацию программ по развитию промышленности.

— Помощь хлебопекарным предприятиям очень своевременна. Они производят продукцию повседневного спроса, наполняют региональный рынок качественными изделиями, — отметил Николай Любимов. — Сегодня особенно важно продолжать эту работу системно, без срывов, на регулярной основе, чтобы избежать резкого колебания цен».

Также, по его мнению, в период санкционных ограничений также важна поддержка промышленности. В Рязанской области, как доложил глава региона, разработаны предложения по стабилизации инвестиционного потенциала, развитию промышленных парков, экспорта и других направлений.