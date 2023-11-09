Рязанская область получит 62 млн рублей на формирование инвестиционного климата

Рязанская область получит более 62 миллионов рублей на формирование благоприятного инвестиционного климата, сообщает сайт регионального правительства.

62 миллиона и 487 тысяч рублей одобрила комиссия Федерального Собрания РФ в виде дотаций на компенсацию инвестиционного налогового вычета (ИНВ). Вычет – один из способов поощрения инвестиционной активности, который позволяет бизнесу снизить размеры налога на прибыль.

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы и депутат от Рязанской области Андрей Макаров подчеркнул, что у региона есть большие возможности для привлечения инвестиций и инвестор оценит предсказуемость, которую и обеспечивает дотация.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что компенсация за инвестиционный налоговый вычет – это важная помощь со стороны федерации и дополнительный инструмент для развития экономики, а в будущем – для повышения налоговых поступлений:

Мы и дальше будем работать над формированием благоприятного инвестиционного климата. Будет адресная поддержка бизнеса.