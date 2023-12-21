Рязанская область получит 54,6 млн рублей на строительство двух дорог

Рязанская область получит из федерального бюджета 54,6 миллионов рублей на строительство и ремонт дорог. Средства поступят в регион в этом году.

Деньги направят на строительство двух дорог от трассы М-6 «Каспий» до зерносушильных комплексов в селах Ленино и Зимарово Александро-Невского района.

Рязанская область обладает всем необходимым для дальнейшего развития АПК. У региона качественная, доступная, экологичная продукция. Обеспечение подъездных путей к значимым сельхозобъектам – это современная логистика и новые перспективы для сельхозтоваропроизводителей, – цитирует председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поблагодарил за поддердку АПК и отметил, что зерносушильные комплексы в Александро-Невском районе – хорошее подспорье для агропромышленного комплекса всего региона:

В целом, строительство и реконструкция участков дорог к сельхозобъектам – одно из приоритетных направлений госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Эту работу, которая напрямую влияет на повышение качества жизни людей, обязательно будем продолжать.