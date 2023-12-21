Рязанская область получит 54,6 млн рублей на строительство двух дорог

Рязанская область получит из федерального бюджета 54,6 миллионов рублей на строительство и ремонт дорог. Средства поступят в регион в этом году.
Деньги направят на строительство двух дорог от трассы М-6 «Каспий» до зерносушильных комплексов в селах Ленино и Зимарово Александро-Невского района.
Губернатор Рязанской области Павел Малков поблагодарил за поддердку АПК и отметил, что зерносушильные комплексы в Александро-Невском районе – хорошее подспорье для агропромышленного комплекса всего региона:
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