Рязанская область получит 35 миллионов на «умные дороги»

Рязанская область дополнительно получит 35 миллионов рублей из федерального бюджета на «умные дороги».

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров подчеркнул, что это поможет управлять движением транспорта для повышения безопасности, снижения заторов и эффективности логистики.

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что полученные средства направят на установку светофора, создание автоматизированного учета интенсивности дорожного движения и метеорологических систем.

Это станет еще одним шагом в работе по усилению мер безопасности на дорогах, и в целом по улучшению организации дорожного движения, – передает слова Малкова пресс-служба правительства.

Всего на внедрение интеллектуальных транспортных систем в 2023 году регион получил 109 миллионов рублей.