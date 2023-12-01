Пятница, 1 декабря, 2023
На главнуюНовости РязаниВласть

Рязанская область получит 35 миллионов на «умные дороги»

7info 2
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
spot_img

Рязанская область дополнительно получит 35 миллионов рублей из федерального бюджета на «умные дороги».

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров подчеркнул, что это поможет управлять движением транспорта для повышения безопасности, снижения заторов и эффективности логистики.

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что полученные средства направят на установку светофора, создание автоматизированного учета интенсивности дорожного движения и метеорологических систем.

Это станет еще одним шагом в работе по усилению мер безопасности на дорогах, и в целом по улучшению организации дорожного движения,

– передает слова Малкова пресс-служба правительства.

Всего на внедрение интеллектуальных транспортных систем в 2023 году регион получил 109 миллионов рублей.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах