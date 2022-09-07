Рязанская область получит 27 новых школьных автобусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился помочь Рязанской области с закупкой новых школьных автобусов. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
В среду, 7 сентября, встречаясь с премьером врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал, что с учетом износа и открытия 12 новых маршрутов региону требуется 27 новых машин.
Мишустин выразил готовность помочь.
Мишустин также пожелал Малкову удачи на выборах губернатора, отметив его богатый опыт работы как на федеральном, так и на региональном уровне.