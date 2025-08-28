Рязанская область получит 1,5 миллиарда рублей на центр беспилотных авиасистем 

Рязанская область получит 1,5 миллиарда рублей на развитие научно-производственного центра беспилотных авиасистем «ПРОТОС». Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

Субсидию одобрила профильная комиссия Минпромторга России, которая оценила инфраструктуру центра, реализуемые проекты и эффективность финансовой модели региона. Средства поступят в следующем году и будут направлены на развитие «ПРОТОСа».

По словам Малкова, Рязанская область — один из пилотных регионов, где реализуется нацпроект «Беспилотные авиационные системы». Центр «ПРОТОС» и Аэрокосмическая долина становятся ключевыми площадками для создания новых технологий.

Сегодня в «ПРОТОСе» уже 37 компаний-резидентов. Они занимаются производством комплектующих, разработкой программного обеспечения и искусственного интеллекта для беспилотников. Кроме того, компании внедряют технологии в сфере аэрологистики, авиационной разведки и радиосвязи, а также занимаются сбором и передачей данных.