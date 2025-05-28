Рязанская область поддерживает участников СВО, которые решили открыть своё дело

В Рязанской области 28 мая проходит форум «ПРОБизнес». Об этом сообщил губернатор Рязанской области в своем телеграм-канале.
МСП — это один из драйверов развития экономики. Предприниматели успешно осваивают разные сферы, создают новые рабочие места. Главная задача — укрепить диалог с бизнес-сообществом.
Отдельное направление — поддержка участников СВО, которые решили открыть своё дело. Рязанская область первая в стране запустила проект «Единой России» «СВОй бизнес». Участники обучаются предпринимательскому делу, узнают об аспектах ведения бизнеса, посещают предприятия региона. У каждого из них есть доступ ко всем сервисам для открытия своего дела. Также в регионе действуют льготы для компаний, которые берут на работу ветеранов спецоперации.
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