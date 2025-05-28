Рязанская область поддерживает участников СВО, которые решили открыть своё дело

В Рязанской области 28 мая проходит форум «ПРОБизнес». Об этом сообщил губернатор Рязанской области в своем телеграм-канале.

«Вместе с председателем комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александром Вячеславовичем Деминым, заместителем министра экономического развития России Денисом Анатольевичем Тюпышевым и исполнительным директором Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антоном Юрьевичем Свириденко на стратегической сессии Комитета Госсовета «Эффективная и конкурентная экономика» обсудили точки и инструменты роста российского бизнеса», — пишет Павел Малков.

МСП — это один из драйверов развития экономики. Предприниматели успешно осваивают разные сферы, создают новые рабочие места. Главная задача — укрепить диалог с бизнес-сообществом.

«Президент России поставил задачу расширить участие МСП в развитии передовых технологий и повысить его роль в экономике. Вместе с коллегами из федерального центра последовательно работаем над этим. Создали комплексную систему господдержки предпринимателей. Все услуги и сервисы объединены на цифровой платформе МСП.РФ. Начиная от регистрации бизнеса до выхода на международные рынки», — отметил глава региона.

Отдельное направление — поддержка участников СВО, которые решили открыть своё дело. Рязанская область первая в стране запустила проект «Единой России» «СВОй бизнес». Участники обучаются предпринимательскому делу, узнают об аспектах ведения бизнеса, посещают предприятия региона. У каждого из них есть доступ ко всем сервисам для открытия своего дела. Также в регионе действуют льготы для компаний, которые берут на работу ветеранов спецоперации.