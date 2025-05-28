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Власть и политика

Рязанская область поддерживает участников СВО, которые решили открыть своё дело

Анастасия Мериакри
Власть и политика

Рязанская область поддерживает участников СВО, которые решили открыть своё дело

Анастасия Мериакри

В Рязанской области 28 мая проходит форум «ПРОБизнес». Об этом сообщил губернатор Рязанской области в своем телеграм-канале.

«Вместе с председателем комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александром Вячеславовичем Деминым, заместителем министра экономического развития России Денисом Анатольевичем Тюпышевым и исполнительным директором Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антоном Юрьевичем Свириденко на стратегической сессии Комитета Госсовета «Эффективная и конкурентная экономика» обсудили точки и инструменты роста российского бизнеса», — пишет Павел Малков.

МСП — это один из драйверов развития экономики. Предприниматели успешно осваивают разные сферы, создают новые рабочие места. Главная задача — укрепить диалог с бизнес-сообществом.

«Президент России поставил задачу расширить участие МСП в развитии передовых технологий и повысить его роль в экономике. Вместе с коллегами из федерального центра последовательно работаем над этим. Создали комплексную систему господдержки предпринимателей. Все услуги и сервисы объединены на цифровой платформе МСП.РФ. Начиная от регистрации бизнеса до выхода на международные рынки», — отметил глава региона.

Отдельное направление — поддержка участников СВО, которые решили открыть своё дело. Рязанская область первая в стране запустила проект «Единой России» «СВОй бизнес». Участники обучаются предпринимательскому делу, узнают об аспектах ведения бизнеса, посещают предприятия региона. У каждого из них есть доступ ко всем сервисам для открытия своего дела. Также в регионе действуют льготы для компаний, которые берут на работу ветеранов спецоперации.

Рязанская область поддерживает участников СВО, которые решили открыть своё дело Предприниматели успешно осваивают разные сферы, создают новые рабочие места. Главная задача — укрепить диалог с бизнес-сообществом.
Рязанская область поддерживает участников СВО, которые решили открыть своё дело Предприниматели успешно осваивают разные сферы, создают новые рабочие места. Главная задача — укрепить диалог с бизнес-сообществом.
Рязанская область поддерживает участников СВО, которые решили открыть своё дело Предприниматели успешно осваивают разные сферы, создают новые рабочие места. Главная задача — укрепить диалог с бизнес-сообществом.
Рязанская область поддерживает участников СВО, которые решили открыть своё дело Предприниматели успешно осваивают разные сферы, создают новые рабочие места. Главная задача — укрепить диалог с бизнес-сообществом.

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