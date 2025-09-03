Рязанская область почтила память жертв бесланской трагедии

Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков принял участие в памятной акции, приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятие прошло 3 сентября на площади имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В этот день к мемориалу воинам-рязанцам, павшим в локальных конфликтах, собрались представители региональной власти, общественных и ветеранских организаций, духовенства, военнослужащие, студенты, школьники и педагоги.

От имени губернатора Павла Малкова Денис Боков обратился к собравшимся. Он подчеркнул, что терроризм не имеет национальности, веры или возраста, и с этим злом необходимо бороться сообща, уничтожая его в зародыше.

«Сегодня мы вспоминаем тех невинных жертв, которые погибли от рук террористов в разные периоды развития нашей страны и говорим о том, что терроризм не имеет ни веры, ни религии, ни пола и ни возраста – это явление нужно душить в самом зародыше. Бесланская трагедия – одна из самых кровопролитных террористических атак не только в отечественной, но и мировой истории. Мы не имеем права забывать об этом и только совместными усилиями сможем уничтожить эту угрозу в нашей стране», — сказал первый зампред.

Боков также поделился личными воспоминаниями о посещении школы №1 в Беслане, где в 2004 году боевики удерживали более 1100 заложников. Чиновник отметил, что даже спустя годы в стенах учебного заведения ощущается невероятная трагедия тех дней.

В рамках акции выступили ветеран СВО, участник программы «Время героев» Сергей Галстян, руководитель областного отделения «Боевого братства» Александр Костров и ветеран ФСБ Сергей Рюмин.

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к мемориалу и приняли участие во всероссийской акции «Капля жизни», принеся к памятнику воду в знак скорби. На площади также работали информационные стенды, рассказывающие о терактах, совершенных на территории России.