Среда, 3 сентября, 2025
17.2 C
Рязань
Общество

Рязанская область почтила память жертв бесланской трагедии

7info7
Фото правительства Рязанской области

Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков принял участие в памятной акции, приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятие прошло 3 сентября на площади имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В этот день к мемориалу воинам-рязанцам, павшим в локальных конфликтах, собрались представители региональной власти, общественных и ветеранских организаций, духовенства, военнослужащие, студенты, школьники и педагоги.

От имени губернатора Павла Малкова Денис Боков обратился к собравшимся. Он подчеркнул, что терроризм не имеет национальности, веры или возраста, и с этим злом необходимо бороться сообща, уничтожая его в зародыше.

«Сегодня мы вспоминаем тех невинных жертв, которые погибли от рук террористов в разные периоды развития нашей страны и говорим о том, что терроризм не имеет ни веры, ни религии, ни пола и ни возраста – это явление нужно душить в самом зародыше. Бесланская трагедия – одна из самых кровопролитных террористических атак не только в отечественной, но и мировой истории. Мы не имеем права забывать об этом и только совместными усилиями сможем уничтожить эту угрозу в нашей стране», — сказал первый зампред.

Боков также поделился личными воспоминаниями о посещении школы №1 в Беслане, где в 2004 году боевики удерживали более 1100 заложников. Чиновник отметил, что даже спустя годы в стенах учебного заведения ощущается невероятная трагедия тех дней.

В рамках акции выступили ветеран СВО, участник программы «Время героев» Сергей Галстян, руководитель областного отделения «Боевого братства» Александр Костров и ветеран ФСБ Сергей Рюмин.

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к мемориалу и приняли участие во всероссийской акции «Капля жизни», принеся к памятнику воду в знак скорби. На площади также работали информационные стенды, рассказывающие о терактах, совершенных на территории России.

Самые читаемые материалы

Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости мира

«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента...
Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Новости мира

На западе нашли виновного в срыве мирных планов Трампа

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, на которую многие возлагали большие надежды, пока не принесла ощутимых результатов по урегулированию конфликта на Украине.

Последние новости

Медицина

Рекордное количество детей родилось в Рязанском перинатальном центре в августе

Август 2025 года в Перинатальном центре стал рекордным по количеству родов и рожденных малышей.
Общество

Виталий Шувалов рассказал о работе над проектом «Окская стрелка» и как стал строителем

Со строительством Виталий Владимирович связан с юности. Его отец трудился в той же сфере, поэтому с подросткового возраста будущий главный инженер умеет работать руками.
Общество

Месячник безопасности «Уступи дорогу поездам!» проходит в Рязанской области

Во время профилактической акции будут организованы уроки безопасности в учебных заведениях, усилено распространение информации о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта
Религия

Священники разъяснили, грех ли предохраняться неабортивными контрацептивами

Грехновно ли пить противозачаточные таблетки, использовать презервативы, внутриматочные спирали и другие методы?
Общество

Рязанские нефтяники помогли благоустроить и озеленить сквер на улице Чкалова

Высажено более 430 декоративных кустарников и многолетних растений. Теперь сквер украшают зимостойкая гортензия, яркая лиатрис, шалфей, гейхера и другие растения. Часть саженцев отправилась на озеленение других популярных мест отдыха
Новости России

Стали известны новые подробности поисков пропавшего в Сочи альпиниста 

В поисках, которые пока не увенчались успехом, задействованы 21 человек и четыре единицы техники.
Религия

Игумен Лука объяснил, можно ли бить жену «ради христианского наставления»

«Не понимает по-хорошему» – сетует автор вопроса.
Новости России

Священник предупредил об опасности напрасных клятв Богу 

Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре, рекомендовал избегать клятвенных обещаний в повседневной жизни.