Рязанская область почтила память жертв бесланской трагедии

Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков принял участие в памятной акции, приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятие прошло 3 сентября на площади имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
В этот день к мемориалу воинам-рязанцам, павшим в локальных конфликтах, собрались представители региональной власти, общественных и ветеранских организаций, духовенства, военнослужащие, студенты, школьники и педагоги.
От имени губернатора Павла Малкова Денис Боков обратился к собравшимся. Он подчеркнул, что терроризм не имеет национальности, веры или возраста, и с этим злом необходимо бороться сообща, уничтожая его в зародыше.
Боков также поделился личными воспоминаниями о посещении школы №1 в Беслане, где в 2004 году боевики удерживали более 1100 заложников. Чиновник отметил, что даже спустя годы в стенах учебного заведения ощущается невероятная трагедия тех дней.
В рамках акции выступили ветеран СВО, участник программы «Время героев» Сергей Галстян, руководитель областного отделения «Боевого братства» Александр Костров и ветеран ФСБ Сергей Рюмин.
Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к мемориалу и приняли участие во всероссийской акции «Капля жизни», принеся к памятнику воду в знак скорби. На площади также работали информационные стенды, рассказывающие о терактах, совершенных на территории России.