Рязанская область по итогам прошлого года оказалась на 42-м месте по материальному благополучию населения

Специалисты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов России по материальному благополучию населения. Рязанская область заняла 42-ю строчку в списке.

Лидируют в рейтинге по итогам 2021 года Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область. Аутсайдерами оказались Ингушетия, Тува и Карачаево-Черкесия.

Результаты исследования показывают, что уровень благосостояния населения значительно отличается в разных регионах страны. В прошлом году в большинстве субъектов наблюдалась позитивная динамика, что обусловлено ростом доходов населения. Медианные среднедушевые доходы населения в целом по России в 2021 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 11%. Однако в некоторых регионах цены на жильё существенно выросли. Это снизило его доступность и оказало негативное воздействие на итоговую оценку.

Разрыв в материальном положении населения между регионами увеличился по сравнению с 2020 годом, – следует из данных исследования.

Наиболее существенно рейтинговый балл вырос у Московской, Сахалинской, Мурманской областей, на Камчатке и в Приморье. Это следствие роста доходов населения, увеличения объёма вкладов населения в банках, а также снижения доли малообеспеченного населения.

Самое существенное снижение показали Тува, Томская область и Калмыкия. Там снизилась доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, вследствие роста цен на недвижимость. В то же время в этих регионах вырос объём вкладов населения в банках и снизилась доля населения с доходами ниже границы бедности.

Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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