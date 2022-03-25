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Пятница, 25 марта, 2022

Рязанская область планирует увеличить на 528 рублей расходы на содержание беженцев из Донбасса

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Рязанская область планирует увеличить на 528 рублей расходы на содержание беженцев из Донбасса

Александр Ильин

Рязанская область планирует увеличить на 528 рублей расходы на дневное содержание беженцев из ДНР и ЛНР. Соответствующий проект постановления регионального правительства опубликован 25 марта.

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Согласно документу, расходы на обеспечение обустройства одного беженца из Донбасса увеличится с 800 до 1328 рублей в день. 

Кроме того, на временное размещение выделяется 913 рублей, на питание — 415 рублей в сутки. 

Дополнительное финансирование привлекут из федерального бюджета.

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По состоянию на 25 марта в пунктах временного размещения Рязанской области находится 601 житель Донбасса.

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