Рязанская область первой представила свои традиции на фестивале русской кухни

26 апреля в Гастрономических рядах Национального центра «Россия» состоялась презентация VIII Ресторанного фестиваля русской кухни «Кухня Рязанского края», ставшая важнейшим событием в мире гастрономического туризма. Кухня Рязанского Края – это уникальное преимущество Рязани.

«Ежегодно растёт количество гастрономических фестивалей в регионах России, из них крупных федеральных и региональных проводится больше 100 в год, а городских, сезонных, фермерских, этнических, национальных – ещё несколько сотен! Команда Национального центра «Россия» поставила себе задачу собрать самые яркие фестивали национальной кухни регионов на площадке Гастрономических рядов» – сказала Екатерина Шаповалова, куратор фестиваля.

Президент Ассоциации кулинаров Рязанского края, руководитель сети «Хорошие руки», Ирина Данилова, рассказала о создании Ассоциации и зарождении фестиваля, подчеркнув важность развития кулинарной культуры региона и значимость этого для развития гастрономического туризма в России.

Гости Национального центра «Россия» получили уникальную возможность на презентации фестиваля совершить гастрономическое путешествие в Рязанскую область, которая первой представила свои традиции и вкусы.

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В рамках презентации лучшие повара Ассоциации кулинаров Рязанского края познакомили гостей с историей фестиваля, рассказали о развитии кухни региона. Прошли мастер-классы и дегустации блюд – участников фестиваля.

Юные гости НЦ познакомились с Мампусом – любопытным псом, символом детского туризма Рязанской области, верным спутником юных путешественников, который угощал ребят Рязанскими леденцами. Гости увидели образцы скопинской керамики.

Фестиваль будет проходить до 31 мая.