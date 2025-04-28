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Фото: администрация Рязани
Общество

Рязанская область первой представила свои традиции на фестивале русской кухни

Анастасия Мериакри

26 апреля в Гастрономических рядах Национального центра «Россия» состоялась презентация VIII Ресторанного фестиваля русской кухни «Кухня Рязанского края», ставшая важнейшим событием в мире гастрономического туризма. Кухня Рязанского Края – это уникальное преимущество Рязани.

«Ежегодно растёт количество гастрономических фестивалей в регионах России, из них крупных федеральных и региональных проводится больше 100 в год, а городских, сезонных, фермерских, этнических, национальных – ещё несколько сотен! Команда Национального центра «Россия» поставила себе задачу собрать самые яркие фестивали национальной кухни регионов на площадке Гастрономических рядов» – сказала Екатерина Шаповалова, куратор фестиваля.

Президент Ассоциации кулинаров Рязанского края, руководитель сети «Хорошие руки», Ирина Данилова, рассказала о создании Ассоциации и зарождении фестиваля, подчеркнув важность развития кулинарной культуры региона и значимость этого для развития гастрономического туризма в России.

Гости Национального центра «Россия» получили уникальную возможность на презентации фестиваля совершить гастрономическое путешествие в Рязанскую область, которая первой представила свои традиции и вкусы.

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В рамках презентации лучшие повара Ассоциации кулинаров Рязанского края познакомили гостей с историей фестиваля, рассказали о развитии кухни региона. Прошли мастер-классы и дегустации блюд – участников фестиваля.

Юные гости НЦ познакомились с Мампусом – любопытным псом, символом детского туризма Рязанской области, верным спутником юных путешественников, который угощал ребят Рязанскими леденцами. Гости увидели образцы скопинской керамики.

Фестиваль будет проходить до 31 мая.

Рязанская область первой представила свои традиции на фестивале русской кухни В рамках презентации лучшие повара Ассоциации кулинаров Рязанского края познакомили гостей с историей фестиваля, рассказали о развитии кухни региона.
Фото: администрация Рязани
Рязанская область первой представила свои традиции на фестивале русской кухни В рамках презентации лучшие повара Ассоциации кулинаров Рязанского края познакомили гостей с историей фестиваля, рассказали о развитии кухни региона.
Фото: администрация Рязани
Рязанская область первой представила свои традиции на фестивале русской кухни В рамках презентации лучшие повара Ассоциации кулинаров Рязанского края познакомили гостей с историей фестиваля, рассказали о развитии кухни региона.
Фото: администрация Рязани
Рязанская область первой представила свои традиции на фестивале русской кухни В рамках презентации лучшие повара Ассоциации кулинаров Рязанского края познакомили гостей с историей фестиваля, рассказали о развитии кухни региона.
Фото: администрация Рязани
Рязанская область первой представила свои традиции на фестивале русской кухни В рамках презентации лучшие повара Ассоциации кулинаров Рязанского края познакомили гостей с историей фестиваля, рассказали о развитии кухни региона.
Фото: администрация Рязани
Рязанская область первой представила свои традиции на фестивале русской кухни В рамках презентации лучшие повара Ассоциации кулинаров Рязанского края познакомили гостей с историей фестиваля, рассказали о развитии кухни региона.
Фото: администрация Рязани
Рязанская область первой представила свои традиции на фестивале русской кухни В рамках презентации лучшие повара Ассоциации кулинаров Рязанского края познакомили гостей с историей фестиваля, рассказали о развитии кухни региона.
Фото: администрация Рязани
Рязанская область первой представила свои традиции на фестивале русской кухни В рамках презентации лучшие повара Ассоциации кулинаров Рязанского края познакомили гостей с историей фестиваля, рассказали о развитии кухни региона.
Фото: администрация Рязани
Рязанская область первой представила свои традиции на фестивале русской кухни В рамках презентации лучшие повара Ассоциации кулинаров Рязанского края познакомили гостей с историей фестиваля, рассказали о развитии кухни региона.
Фото: администрация Рязани
Рязанская область первой представила свои традиции на фестивале русской кухни В рамках презентации лучшие повара Ассоциации кулинаров Рязанского края познакомили гостей с историей фестиваля, рассказали о развитии кухни региона.
Фото: администрация Рязани
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