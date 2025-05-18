Рязанская область — первая в ЦФО по организации выставок в 2024 году

Рязанская область занимает 1 место в ЦФО по числу выставок в 2024 году. Об этом сообщает Рязаньстат.

Рязанская область занимает 13 место в стране по числу выставок, организованных музеями Минкульта РФ. В расчете на 10 тыс. жителей показатели области составляют 10,5, превышая средний показатель ЦФО в 2,5 раза, РФ — в 1,9 раза.

В Рязанском регионе работает 28 музеев под эгидой Минкультуры и 27 музеев муниципального и ведомственного подчинения. Общий музейный фонд насчитывает более 604 тыс. экспонатов.

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В течение 2024 года в музеях демонстрировалось 78 постоянных экспозиций, проведено 0,9 тыс. культурно-массовых мероприятий, 1,1 тыс. выставок и 2 выставки федерального значения.