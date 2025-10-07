Вторник, 7 октября, 2025
11.6 C
Рязань
Общество

Рязанская область передала на подшефную территорию Херсонской области автомобиль для доставки воды

Анастасия Мериакри

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов в ходе посещения подшефных территорий Херсонской области вместе с председателем Рязанской областной Думы Аркадием Фоминым передали местному «Облводоканалу» машину-водовоз.

Об этом Вице-губернатор Артем Бранов сообщил на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».

После подрыва Новокаховской ГЭС регион испытывает большие проблемы с обеспечением населения питьевой водой.

«Откликнулись на просьбу коллег и передали в местный водоканал новый автомобиль для доставки воды. Это позволит полностью закрыть потребности жителей Геническа в безопасной питьевой воде. Также с местными специалистами обсудили ход восстановительных работ на социальных объектах в Херсонской области. Рязанские бригады не просто выполняют ремонтные работы – это наш вклад в мирное будущее Херсонщины. Помощь новым регионам со стороны Рязанской области обязательно продолжим», – подчеркнул он.

Рязанская область передала на подшефную территорию Херсонской области автомобиль для доставки воды После подрыва Новокаховской ГЭС регион испытывает большие проблемы с обеспечением населения питьевой водой.
Рязанская область передала на подшефную территорию Херсонской области автомобиль для доставки воды После подрыва Новокаховской ГЭС регион испытывает большие проблемы с обеспечением населения питьевой водой.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.
Новости России

Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт. Терпение было стратегией, теперь оно превращается в ресурс, который подходит к концу.
Новости России

Стала известна главная версия пропажи семьи в тайге под Красноярском

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае, попала...
Новости мира

«Фашисты!»: в Киеве мобилизовали мужа звезды «Сватов» Бондаревой-Репиной

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина сообщила в соцсетях о насильственной...
Погода

Первый снег в Москве и Центральной России ожидается в конце ноября – начале декабря — Тишковец

Сейчас в столичном регионе наблюдается «золотая осень» с установившимися туманами и дождями. Такая же погода, кстати, установилась и в Рязани. 

Последние новости

Сквер у «Дома художника» планируют благоустроить за 3,75 млн рублей

В Рязани планируют благоустроить сквер у памятника Григорию Петрову,...

Наплавной мост через реку Цна будет закрыт 8 октября на 10 часов

Жителей Рязани просят учесть эту информацию при планировании своих маршрутов.

Мошенники убедили рязанку зарабатывать на ставках на курсы валют

Последовав советам мошенника, она делала ставки и получила небольшую прибыль.

Новая лыжная трасса появится в Солотче

По словам местных жителей, старая трасса проходила по тропе Паустовского и создавала неудобства для отдыхающих.

Денис Боков встретился с участниками очного этапа ЦФО Всероссийского проекта «Твой Ход»

По итогам всех окружных защит проектов будут определены 100 лучших, чьи авторы получат премию в размере 1000000 рублей.

Павел Малков отметил важность «зелёного вектора» для развития промышленности региона

Участники выездного совещания посетили высокоавтоматизированные производства теплоизоляции из каменной ваты и PIR.

В Рязани прошла презентация фильма о спецоперации «Свинцовые небеса»

Режиссер-постановщик Алиса Курганская рассказала, что является уроженкой Луганска, поэтому темы, связанные с СВО, имеют для нее особое значение в творческой работе.

Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани

В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.

Анализ проб семян дуба и каштана проводят специалисты в Рязанской области

В сентябре и октябре специалисты ЦЗЛ Рязанской области проводят заготовку таких пород, как дуб черешчатый, дуб красный, конский каштан обыкновенный и другие.

Скончался председатель Рыбновского отделения «Боевое братство» Николай Мирзоян

Николай Мирзоян был ветераном боевых действий. Он родился 10 апреля 1956 года в азербайджанском городе Мингечаур.

Туман накроет Рязанскую область 8 октября

В среду в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Саженцы сибирского кедра высадили в эко-парке «Здоровое долголетие»

На данный момент в парке высажено свыше 200 деревьев различных видов. Эта практика была признана одной из лучших в России

Карпатский колдун двадцать лет назад жутко описал будущее Украины: «эти земли напитаются мёртвым запахом»

Его пророческие слова предвещают распад Украины. Так она заплатит за совершённое предательство.

Полосу движения для маршруток уберут в районе ТД «Барс»

В Рязани изменится организация дорожного движения на участке в районе остановки общественного транспорта «ТД Барс».

В Рязанской области наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ

Грипп опасен своими осложнениями. Вакцинация – самый эффективный способ защиты себя и близких.