Рязанская область передала на подшефную территорию Херсонской области автомобиль для доставки воды

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов в ходе посещения подшефных территорий Херсонской области вместе с председателем Рязанской областной Думы Аркадием Фоминым передали местному «Облводоканалу» машину-водовоз.

Об этом Вице-губернатор Артем Бранов сообщил на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».

После подрыва Новокаховской ГЭС регион испытывает большие проблемы с обеспечением населения питьевой водой.

«Откликнулись на просьбу коллег и передали в местный водоканал новый автомобиль для доставки воды. Это позволит полностью закрыть потребности жителей Геническа в безопасной питьевой воде. Также с местными специалистами обсудили ход восстановительных работ на социальных объектах в Херсонской области. Рязанские бригады не просто выполняют ремонтные работы – это наш вклад в мирное будущее Херсонщины. Помощь новым регионам со стороны Рязанской области обязательно продолжим», – подчеркнул он.