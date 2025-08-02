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Экономика и бизнес

Рязанская область отправила 3 тонны молока в Грузию

Анастасия Мериакри
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Рязанская область наращивает экспорт: более 3 тонн молока отправлены в Грузию. Об этом сообщает Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям.

Рязанский производитель молока на этой неделе отправил партию ультрапастеризованной продукции в Республику Грузию. Общий объем поставки составил более 3 тонн. Нарушений ветеринарного законодательства не выявлено. Качество продукции подтверждено результатами лабораторных исследований, выполненных ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В 2025 году из Рязанской области под контролем Россельхознадзора уже экспортировано около 172 тонн продукции — это блины, оладьи и молочная продукция, пользующиеся стабильным спросом за рубежом.

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