Рязанская область остается лидером в ЦФО по количеству промышленных кластеров

В рамках выездной стажировки минпромторга России по программе «Федеральная практика» для субъектов ЦФО, которая проходит в Тамбове 19 и 20 октября, озвучен рейтинг субъектов по количеству созданных промышленных кластеров. Рязанская область заняла первое место рейтинга.

Всего в регионе создано 9 промышленных кластеров, 4 из них вошли в реестр минпромторга. В текущем году, в соответствии с требованиями льготного режима осуществления деятельности промышленных кластеров, в Рязанской области сформирован кластер современного приборостроения, который стал первым промышленным кластером в Российской Федерации, подтвердившим соответствие новым федеральным требованиям.

Наряду с Рязанской области лидирующие позиции по данному показателю заняли г. Москва и Липецкая область. Всего в субъектах ЦФО создан 31 промышленный кластер, 19 из которых включены в реестр минпромторга России.